Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA gewinnt Carsten Schemmer als neuen Geschäftsführer der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH



06.04.2023

Bad Teinach-Zavelstein, 6. April 2023 - Zum 1. Juli übernimmt Carsten Schemmer (49) die Position des Geschäftsführers der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH in Lauterecken und wird Nachfolger von Gerd Gründahl. Carsten Schemmer kennt den deutschen Getränkemarkt sehr gut und kann auf eine über zwanzigjährige Erfahrung in der Getränkebranche zurückblicken. Er ist seit Jahren erfolgreich in führenden Positionen des Heineken Konzerns tätig. Unter anderem führte er bei Heineken Deutschland als Head of Marketing die Marken Heineken und Desperados. Derzeit ist er als Marketingmanager für mehrere Bier- und alkoholfreie Getränke-Marken in der Region Africa & Middle East verantwortlich. "Ich freue mich sehr darauf, Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft als strategische Säule im Verbund weiter auszubauen und auf die Wachstumsmöglichkeiten im Premium Saftsegment zu fokussieren", so Carsten Schemmer zu seiner künftigen Verantwortung. "Ich habe Carsten Schemmer kennengelernt und bin sicher, dass mit ihm ein kompetenter Nachfolger gefunden wurde, der das Unternehmen weiter in die Zukunft führen wird", sagt Gerd Gründahl, Geschäftsführer der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH und Karlsberg International Management GmbH zu seiner Nachfolge.

Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Vaihinger, Klindworth, Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de .

