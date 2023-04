Erste Private Banking wurde von Euromoney im Rahmen der erstmals verliehenen Global Private Banking Awards gleich dreimal als "Beste Bank" ausgezeichnet. Neben der Auszeichnung als "Best Domestic Private Bank" in Österreich wurde die Erste Private Banking von Euromoney auch als "Best International Private Bank" in der Slowakei sowie in Rumänien ausgezeichnet, wie das Institut mitteilt. "Mit unserem Engagement für individuelle Beratung und diskretionäres Portfoliomanagement sind wir auf dem richtigen Weg, der langfristigen Erfolg verspricht. Wir setzen dabei auf Innovationen im ESG-Investing, Private Markets und digitalen Komfort. Wir wollen die Grenzen des Machbaren erweitern -- immer mit dem Ziel, jeden Tag für unsere Kund:innen ein Stück besser zu werden. Wir freuen ...

