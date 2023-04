NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering vor den am 25. April erwarteten Umsatzzahlen von 685 auf 690 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze des Luxusgüterherstellers dürften leicht gesunken sein, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus dürfte auf Gucci liegen. Dass die größte Marke des Konzerns im Vergleich zu anderen Unternehmen schwächele, sei bekannt. Sie gehe aber davon aus, dass Kering Gucci stabilisieren werde, bevor die Gewinne der Konzerngruppe im zweiten Halbjahr steigen dürften. Darauf beruhe ihr Anlageurteil./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 19:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485