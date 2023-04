NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ferrari von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 181 auf 260 Euro angehoben. Bislang stimme die Gesamteffizienz des Antriebsstrangs batteriebetriebener Autos europäischer Hersteller bestenfalls mit der des US-E-Autoherstellers Tesla überein, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Hinweise auf branchenführende E-Autos von europäischen Herstellern sehe er kaum. Im Laufe der nächsten zehn Jahre dürften daher wohl Tesla und chinesische Hersteller mehr Marktanteile in Europa erobern. Für das Luxussegment im Automarkt dagegen bleibt Galliers positiver gestimmt, da das Wettbewerbsrisiko dort geringer sei. Zudem dürften die Konsumenten in diesem Bereich auch in einer gesamtwirtschaftlichen Schwächephase widerstandsfähiger sein./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 06:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011585146