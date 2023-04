EQS-News: ABT SE / Schlagwort(e): Markteinführung

ABT SE entwickelt Solardach für ID.Buzz und sorgt für autarke Energieversorgung sowie größere Reichweite



06.04.2023 / 10:05 CET/CEST







Batterie des Volkswagen ID.Buzz wird durch Solarenergie ohne Netzteil geladen

Erzeugte Energie des Solardachs auch für andere Anwendungen im Fahrzeug geeignet, z.B. die Innenbeleuchtung

Serienstart für Anfang 2024 geplant Kempten, 06. April 2023 - Die ABT-Gruppe, ein führendes, international im Bereich eMobility und Veredelung aufgestelltes, Technologie getriebenes Automotive-Unternehmen mit starker Marke, hat ein innovatives Solardach für den Volkswagen ID.Buzz entwickelt. Durch die Solarmodule auf dem Fahrzeugdach kann die Hochvoltbatterie des elektrisch betriebenen Fahrzeugs mit bis zu 600 Watt Peak geladen werden. Zudem ist eine Erweiterung des Solarmoduls über die Seitenflächen des Fahrzeugs geplant, um die Leistung auf über 1.000 Watt zu steigern. Der ID. Buzz kann damit künftig im Stand und während der Fahrt aktiv Energie laden und somit seine Reichweite vergrößern. Die Energie, die durch das Solardach autark und ohne Netzanschluss erzeugt wird, reicht für bis zu 3.000 Kilometer jährlich. Neben dem eigenständigen Laden kann die durch das Solardach gewonnene Energie für weitere Anwendungen im ID.Buzz verwendet werden, beispielsweise für den Kühlaufbau, oder beim Einsatz als Van für den Kühlschrank oder die Innenraumbeleuchtung. Damit wird die erzeugte Energie effizient genutzt. Mit der Entwicklung des Solardachs hat ABT eine weitere große Partnerschaft mit einem OEM im Bereich eMobility realisiert. Für Anfang 2024 ist der Serienstart des neuen Solardachs über die Unternehmenspartner geplant. Wie schon beim ABT-Camper XNH übernimmt die Volkswagen Group Service werksnah den Umbau. Damit werden im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie von ABT lange Logistikwege eingespart. Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE: "Mit der Entwicklung des Solardachs für den modernen ‚Kult-Bulli' ID.Buzz unterstreichen wir unsere Technologiekompetenz im Bereich der alternativen Antriebe. Komfortabel ist hier vor allem, dass das Fahrzeug mit Solarenergie und ohne Netzanschluss aufgeladen werden kann. Damit wird dem Fahrzeugnutzer vieles im Alltag erleichtert." Über ABT SE ABT ist eine der ältesten und gleichzeitig innovativsten Automarken in Deutschland. 1896 gegründet, entwickelt ABT Zukunftstechnologien für Automobilkonzerne, Tier-1-Zulieferer und Endkunden. Dabei gestaltet ABT globale Megatrends wie eMobility und Individualisierung aktiv mit. Eine breite technologische Aufstellung kombiniert mit Schnelligkeit, Flexibilität und der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten machen ABT zum bevorzugten Partner im Automobilbereich. In der eMobility hat ABT eine Vorreiter-Rolle eingenommen und mehr als 4.300 elektrische Fahrzeuge gebaut, darunter den VW-Kleintransporter T6E. ABT ist zudem der weltweit größte Veredler für die Fahrzeuge der VW-Gruppe und in über 60 Ländern aktiv. So steht ABT für innovative Technologien und ein einzigartiges Design. Die Weltklasse Marke des familiengeführten Traditionsunternehmens profitiert seit Jahrzehnten von den Erfolgen im Motorsport, die ABT zu einem der erfolgreichsten Teams in Europa gemacht haben. Die Erfahrungen im Rennsport fließen in technologische Neuerungen, die von der Rennstrecke direkt in die Produkte überführt werden. Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Svenja Liebig E-Mail: ABT@edicto.de Telefon: +49 (0) 69-90 55 05-56



