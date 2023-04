Nachdem der Index am Dienstag ein neues Jahreshoch markieren konnte, ging es gestern um 0,4% zurück. Rückblick: Während der Euro STOXX 50 noch am 20. März unter die mittelfristige 100-Tage-Linie auf das Monatstief bei 3.981 gefallen war, drehten die Kurse anschließend wieder nach oben. In einer fünftätigen Gewinnserie legte der Index dabei in der vergangenen ...

