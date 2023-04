Der DAX ist gestern an das Volumenmaximum zurückgefallen und hat dabei 0,5% abgegeben. Rückblick: Nachdem die deutschen Blue Chips am Dienstag noch auf ein neues Jahreshoch bei 15.737 gestiegen waren, legten die Kurse in der Folge den Rückwärtsgang ein. Dabei eröffneten die Notierungen den Handel am gestrigen Mittwoch mit 15.612 Punkten knapp oberhalb ...

