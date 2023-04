DJ SENTIMENT/US-Anleger stürmen das Bullen-Lager

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Blick auf die Stimmung unter den Privatanlegern an der Wall Street und am deutschen Aktienmarkt fällt diese Woche vor allem der starke Zulauf in das Bullenlager in den USA auf. Auch wenn deren Anteil mit nur 22,5 Prozent in der Vorwoche gegenüber dem historischen Mittel von 37,5 Prozent auf sehr niedrigen Niveau lag, schnellte er nun in die Höhe. Es bleibt nun abzuwarten, ob sie damit die Entwicklung an der Wall Street zeitlich richtig einstufen.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg dort der Anteil der Bullen stark auf 33,3 (Vorwoche: 22,5) Prozent. Das Bärenlager schrumpfte im Gegenzug deutlich, der Anteil der Pessimisten fiel von 45,6 auf 35 Prozent. In der Folge sind 31,7 Prozent der Befragten neutral gestimmt nach 31,9 Prozent in der Vorwoche.

Demgegenüber ist die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland extrem stabil. Erstaunlich ist für Sentimentanalyst Joachim Goldberg allenfalls, dass sich die bullische Mehrheit der Privatanleger selbst am Jahreshoch fast überhaupt nicht zu Gewinnmitnahmen hinreißen lasse. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel in der zurückliegenden Woche um einen Prozentpunkt auf 43 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären verharrte derweil bei 33 Prozent, während der Anteil der Neutralen um einen Prozentpunkt auf nur noch 24 Prozent stieg.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2023 03:56 ET (07:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.