DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Vossloh: Swinging 2023 - Der Green Mobility-Enabler

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 06.04.2023 (pta/06.04.2023/10:00) - Nach dem Abbau aller Altlasten und der konsequenten Neu-ausrichtung befindet sich Vossloh auf dem richtigen Weg. Mit einem Auftragseingang von 1,25 Milliarden Euro wurde der Vorjahreswert nicht nur um mehr als 30 % übertroffen, sondern ein Allzeithoch erreicht. Damit ist der Auftragsbestand zu Jahresbeginn höher als in der Vergangenheit. Auch die Aktie profitiert maßgeblich davon, dass der Bahntechnik-Konzern überall auf der Welt einen nachhaltigen Beitrag leistet, um grüne Mobilität zu ermöglichen und zu fördern.

Die globalen Investitionsprogramme in den grünen Verkehrsträger Bahn beflügeln das Geschäft nachhaltig. Bis daraus weitere Umsätze für Vossloh werden, vergehen aufgrund der langen Planungsprozesse in der Branche in der Regel mehrere Jahre. Somit steht der Global Player in der Schienentechnik erst am Anfang einer längerfristig positiven Entwicklung.

Die Erlöse aus dem Infrastrukturgeschäft erklommen erstmals in der Unternehmensgeschichte die Milliardengrenze und das Konzern-EBIT erreichte mit mehr als 78 Millionen. Euro den höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Finanzvorstand Dr. Thomas Triska sagte im Gespräch mit dem Nebenwerte-Journal: "Das größte Wachstumspotenzial sehen wir in unserem Servicegeschäft." Mehr Verkehr auf der Schiene erfordere eine effiziente Instandhaltung, teilte er mit.

Dazu zählt die digitale Weichenüberwachung, für die Vossloh in Schweden bereits einen Großauftrag über mehrere Jahre hinweg ausführt. "Dabei nutzen wir modernste Sensorik, unsere cloudbasierte Datenplattform und unser einzigartiges Systemverständnis, um dem Kunden Informationen zum Zustand seiner Infrastrukturkomponenten zu liefern und passgenaue Instandhaltungsempfehlungen zu geben", erläuterte Triska die Zukunftsperspektive für die Digitalisierung der Schienenverkehrstechnik.

* * *

Der ausführliche Bericht über die Vossloh AG mit dem Vorstandsinterview wird in der April-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei.

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +4969 788 088 06-22 E-Mail: sascha.magsamen@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)