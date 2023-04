Unterföhring (ots) -Hollywood-Sonne, Glamour, Promi-Trubel - und mittendrin: Decorganizing-Queen Isabella Franke! In Los Angeles ist die Berlinerin als "the tidy German" bekannt. Im USA-Spezial von "Organize 'n Style" wird sie diesem Ruf wieder absolut gerecht. In der ersten internationalen sixx-Eigenproduktion bringt die passionierte Aufräumexpertin zur Prime Time stylische Struktur ins Wohnchaos der Schönen und Reichen. Ihre erste Herausforderung: das Zuhause von Red-Carpet-Reporterin und Influencerin Stuart Brazell inmitten der Hollywood Hills. Im hektischen Alltag der prominenten Zweifachmutter Stuart muss Ordnung oftmals hintenanstehen - was man unter anderem an ihrem vollkommen überfrachteten begehbaren Kleiderschrank sieht. Ein klarer Fall für Decorganizing-Profi Isabella Franke und ihre Assistentin Kika. Und Isabella garantiert: "Ich kann aus jedem Zuhause eine Wohlfühl-Oase machen!". sixx-Zuschauer:innen sehen die erste Ausgabe von "Organize 'n Style - USA-Spezial" am Dienstag, 11. April 2023, um 20:15 Uhr.Direkt im Anschluss greift Isabella Franke im zweiten USA-Spezial Marketing-Expertin Chrissy bei der Umgestaltung und vor allem Umorganisation ihrer Küche und ihres Gartens unter die Arme."Organize 'n Style - USA-Spezial" - in einer Doppelfolge am Dienstag, 11. April 2023, um 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sixx.dePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/5481159