Erfurt (ots) -Dieser Urlaub wird für fünf Jungs zum unvergesslichen Erlebnis: Freddy, Malik, Thore, Kilian und Moritz reisen nach Südfrankreich an die Côte d'Azur. Die 15- und 16-Jährigen werden einen Monat lang das Leben ohne Eltern in Nizza ausprobieren. Neben einer tollen Unterkunft in der Nähe des Mittelmeers, ist es vor allem die faszinierende Stadt, die viel zum Ausprobieren und Entdecken bietet. KiKA zeigt "Die Jungs-WG - Oh là là in Nizza" (ZDF) ab 10. April 2023, montags bis donnerstags um 20:10 Uhr sowie auf kika.de, auf zdftivi.de und im KiKA-Player.Fünf selbstbewusste Jungs müssen sich erstmals fernab des eigenen Elternhauses in der Welt behaupten. Als Wohngemeinschaft beziehen sie für einige Wochen eine Unterkunft in der französischen Metropole. Neben der üblichen Organisation des Alltags mit Abwasch, Wäsche und Einkauf gibt auch in der neuen Staffel viel Action: Ob Ballett tanzen, Rugby spielen oder ein Ausflug in die Kletterhalle machen. Außerdem lernen sie Land und Leute kennen, bei einem Bootsausflug mit einem Fischer, beim Großeinkauf auf einem typischen Markt und bei einem Besuch in einer Schule - und bekommen so Einblicke in verschiedene Lebensbereiche.Die Jugendlichen, die aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands kommen, haben verschiedene Glaubensrichtungen, Wertevorstellungen, Träume, aber auch Wünsche und Ziele. Sie lernen sich gegenseitig kennen und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu schätzen. Intensive Gespräche über das, was Jungs in diesem Alter beschäftigt, über die Liebe und das Leben, schweißen noch enger zusammen.Die kleinen und großen Abenteuer ihrer Reise sind ab 10. April 2023 immer montags bis donnerstags um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen. Jede Episode gibt es bereits einen Tag vorab bei kika.de und im KiKA-Player. "Die Jungs-WG - Oh là là in Nizza" (ZDF) ist eine Produktion von "E+U-TV". Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Carolin Zombik und Eva Radlicki.Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie im Portal der KiKA-Unternehmenskommunikation unter kommunikation.kika.de.