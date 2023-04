Der kombinierte Wert einer TUI Aktie und eines Bezugsrechts ist seit Beginn des Bezugsrechtshandels um fast 50 % gesunken. Kleinanleger (denen mehr als die Hälfte aller Rechte eingeräumt wurde) dürften hinter dem Ausverkauf stehen, da sie einen unverhältnismäßig hohen Kapitalbetrag aufbringen müssten, um ihre Rechte vollständig auszuüben. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kapitalerhöhung vollständig von den Konsortialbanken gezeichnet wird und somit ein Erfolg garantiert ist, sehen die aktuellen Preise wie eine Gelegenheit für Deep-Value-Käufer aus, mit einem geschätzten EV/EBITDA von 3x in 23E und 2x in 25E. Die Analysten von AlsterResearch empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von EUR 18,00 zu KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG