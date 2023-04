NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 113 auf 109 Euro gesenkt. Mit Blick auf batteriebetriebene Autos gebe es bisher nur wenig Hinweise auf branchenführende Produkte, was die Gesamteffizienz des Antriebsstrangs betreffe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern. Bestenfalls stimme die Gesamteffizienz des Antriebsstrangs mit der von Tesla überein. Galliers sieht die europäischen Marktanteile in Gefahr. Im Laufe der nächsten zehn Jahre dürften Tesla und chinesische Hersteller Marktanteile in Europa erobern./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 06:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005190003