FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Erholungsrally von Grenke am Gründonnerstag weiter befeuert. Die Papiere des Leasingspezialisten sprangen um fast 8 Prozent auf 28,20 Euro zurück über ihre 50-Tage-Linie. Mit gut 27 Prozent Kurserholung seit dem Zwischentief vor rund zwei Wochen haben sie zwei Drittel des Rückschlags seit Anfang März wettgemacht.

Mengxian Sun von der Deutschen Bank ist optimistischer geworden für die operative Trendwende. Im vergangenen Jahr habe es noch so ausgesehen, als ob lukrative Altverträge schneller auslaufen, als es durch Neugeschäft aufzuholen wäre. Für 2023 peile Grenke nun aber Neugeschäft in der Größenordnung von 2019 an, erklärte Sun. Der durchschnittliche Leasingkontrakt laufe 48 Monate. Würden also die Jahresziele erreicht, wäre die Lücke zwischen endenden Verträgen und Neugeschäft bald geschlossen.

Grenke hatte zur Wochenmitte Neugeschäftszahlen vorgelegt. Im ersten Quartal stieg das Volumen des Leasingneugeschäfts im Jahresvergleich um gut 22 Prozent auf gut 610 Millionen Euro. Damit war der Jahresauftakt den Unternehmensangaben zufolge das sechste Quartal in Folge mit einem deutlich zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem die Geschäfte des Konzers in der Pandemie noch eingebrochen waren./ag/mis