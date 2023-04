München (ots) -- Zweite Ausgabe der Neuauflage des Show-Klassikers- Neun Kandidatinnen und Kandidaten rätseln an der berühmten Buchstabenwand- Ausstrahlung der Sendung am 27. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEIRätselfreunde aufgepasst: Die beliebte Kult-Quizshow "Glücksrad" meldet sich mit einer neuen Ausgabe zurück. Am 27. April ab 20:15 Uhr erraten neun Kandidatinnen und Kandidaten wieder fleißig Konsonanten und lösen die Rätsel an der berühmten Buchstabenwand. Dabei kommt es vor allem auf das richtige Händchen am Glücksrad an. Denn nur die Personen mit den höchsten Kontoständen ziehen ins große Champions-Finale ein. Hier ermitteln Sonya Kraus und Thomas Hermanns den Glückspilz, der sich über einen satten Geldgewinn freuen darf.Pro Vorrunde treten drei Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, um Rätsel an der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Gesucht werden bekannte Sprichwörter, Redewendungen und sonstige Begriffe, die es teilweise ganz schön in sich haben. Kein Wunder also, dass es nicht selten zu lustigen Versprechern und kreativen Wortschöpfungen kommt. Das vorherige Drehen am Glücksrad entscheidet darüber, welcher Geldbetrag auf das jeweilige Spielerkonto gutgeschrieben wird, wenn ein Konsonant erraten wird. Die Krux an der ganzen Sache: Das Glücksrad kann auch auf dem sogenannten "Bankrott"-Feld stehen bleiben. Dann ist das ganze erspielte Geld futsch.Damit das Lösen der Rätsel leichter wird, dürfen sich die Spielerinnen und Spieler Vokale kaufen. Doch dabei ist die richtige Vorgehensweise gefragt. Durchsetzen kann sich nämlich nur die Person, die nach der Vorrunde am meisten Geld eingefahren hat. Es kommt daher auf die perfekte Mischung aus Glück, Mut und Verstand an. Im abschließenden Champions-Finale treffen dann die drei Siegerinnen und Sieger aus den Vorrunden aufeinander. Hier ist volle Konzentration gefragt: Am Ende kann sich nur eine Person über einen schönen Geldgewinn freuen.Moderiert wird das "Glücksrad" von Sonya Kraus und Thomas Hermanns, die sich mit der Moderation und der Perfomance an der Buchstabenwand abwechseln.Produziert wird das Format von der Noisy Pictures GmbH.Am Donnerstag, 27. April 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI: Das "Glücksrad", moderiert von Sonya Kraus und Thomas Hermanns. Nach Ausstrahlung ist die Folge 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.Über "Glücksrad":Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quizshow versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das "Glücksrad" von Sonya Kraus und Thomas Hermanns.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100905435