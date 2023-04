FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.04.2023 - 11.00 am



- JPMORGAN ADDS VITESCO, HIKMA, FAURECIA TO 'SMID STRATEGY MODEL PORTFOLIO'



- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4890 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 120 (132) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 211 (182) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES SPIRENT TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 170 (175) PENCE - UBS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 901 (871) PENCE - 'BUY'



