Hamburg (ots) -Der Chefdirigent der NDR Bigband, Geir Lysne, nimmt den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens zum Anlass, ein Werk für Bigband, Chor und Orgel zu komponieren. Dafür ruft er Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren auf, ihre Gedanken zum Thema "Frieden" in jeglicher Gedichtform und Sprache zwischen vier und vierzehn Zeilen einzureichen. Einsendeschluss ist der 25. April."Als im Oktober 1648, nach 30 Jahren Krieg in Europa, der Westfälische Frieden verkündet wurde, sangen die Bürger spontan den Choral 'Nun lob mein Seel' den Herren'", erklärt Geir Lysne und ergänzt: "Wie denken junge Menschen heute über Frieden und wie fassen sie ihre Gedanken, Sorgen und Wünsche in ihre Sprache? Diese Fragen haben mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung zu meinem neuen Werk für die NDR Bigband, Chor und Orgel. Habt keine Hemmungen! Schickt uns Eure Gedichte, wir freuen uns wirklich sehr auf Eure Rückmeldungen!"Eine Auswahl der eingesandten Gedichte wird Geir Lysne im Rahmen seines neuen Werks vertonen. Die Komposition wird am 2. Juli 2023 auf dem 72. Musikfest ION in Nürnberg von der NDR Bigband unter der Leitung von Geir Lysne uraufgeführt, weitere Aufführungen folgen.Informationen zu Einsendung und den Teilnahmebedingen gibt es unter: https://ots.de/mFpevi