Wird ein vorhergesagter Dollarsturz an den nächsten Finanzmarktturbulenzen schuld sein und die Aktienkurse in den Abgrund reißen?Krieg, Inflation, Zinsschock, Bankenkrise - und was macht der DAX? Notiert fast auf seinem Jahreshoch. Was ist aus den Crash-Propheten geworden, die noch vor kurzem den Absturz der Aktienmärkte und den kompletten Zusammenbruch des Finanzsystems vorhersahen? Sind die nun arbeitslos? Stehen Sie an der Klagemauer? Geißeln Sie sich und wimmern leise: "Mea culpa, mea culpa, ...

