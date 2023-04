Ein starker Jahresstart von Gerresheimer hat den Aktien des Spezialverpackungsherstellers am Donnerstag nur kurzfristig Rückenwind beschert. Im ersten Quartal profitierte der Konzern von einer starken Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas. Aus charttechnischer Sicht rückt nun das März-Zwischenhoch in den Fokus. Konkret kletterte der Umsatz in den drei Monaten von Anfang Dezember bis Ende Februar um 23,5 Prozent auf rund 458 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...