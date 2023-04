AURELIUS hat die LSG Gruppe, den weltweit führenden Airline-Caterer und Onboard-Retail-Anbieter der Lufthansa, übernommen. Mit einem Umsatz von ca. USD 2,0 Mrd. ist die LSG Gruppe eine der größten Transaktionen in der Unternehmensgeschichte von AURELIUS. Alster Research geht davon aus, dass dieser Deal im Rahmen seines Mid-Market PE-Fonds platziert wird, wobei die direkte Beteiligung von AURELIUS im typischen Bereich von 30% liegen wird. Die Experten begrüßen diesen neuen Deal, da er die Verlagerung der Gesellschaft von Restrukturierungsfällen hin zu lukrativen Corporate Carve-Outs zeigt. Trotz der guten Nachrichten ist AlsterResearch aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Börsennotierung (und damit der Transparenz) der Aktie mit einem Investment in das Unternehmen vorsichtig. Fundamental bleibt die Aktie ein KAUF mit einem unveränderten Kursziel von EUR 33,50, was in etwa dem zuletzt berichteten NAV des Unternehmens entspricht. Die letzte Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AURELIUS%20Equity%20Opportunities