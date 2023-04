Original-Research: Cenit AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Cenit AG



Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 19,75 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



- Klare Unternehmensstrategie für weiteres Wachstum vorhanden - Gemäß CENIT 2025 starker Umsatz- und Ergebnisanstieg erwartet - Leichte Kurszielanhebung



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 hat die CENIT AG einen deutlichen Umsatzsprung in Höhe von 11,0 % auf 162,15 Mio. EUR (VJ: 146,07 Mio. EUR) erreicht und damit die Umsatzdelle der vergangenen zwei Geschäftsjahre nahezu ausgeglichen. Den wesentlichen Beitrag zur erreichten Umsatzdynamik hatte die zum 31.05.2022 erworbene ISR Information Products AG geleistet. Seit der Zugehörigkeit zum CENIT-Konzern hatte die ISR Umsätze in Höhe von 13,57 Mio. EUR beigesteuert. Ohne anorganische Effekte hätte die CENIT AG Umsatzerlöse in Höhe von 148,58 Mio. EUR und damit einen organischen Umsatzanstieg in Höhe von 1,7 % ausgewiesen.



Nach einzelnen Umsatzarten aufgeteilt, wird deutlich, dass das Umsatzwachstum ausschließlich durch die um 39,9 % auf 55,72 Mio. EUR (VJ: 39,82 Mio. EUR) gestiegenen Beratungs- und Service-Umsätze erreicht wurde. Hier sind die ISR-Umsätze sowie Aufholeffekte enthalten, nachdem die Corona-Pandemie besonders diesen Umsatzbereich betroffen hatte. Demgegenüber wurde bei den Umsätzen mit Fremdsoftware und CENIT-Software kein Wachstum erzielt. Hervorzuheben ist dabei der Umstand, wonach die Gesellschaft mit 79,68 Mio. EUR über einen hohen Anteil wiederkehrenden Umsätze verfügt, die insgesamt 49,1 % an den Gesamtumsätzen ausmachen.

Trotz der deutlichen Umsatzsteigerung verbesserte sich das EBIT um 1,1 % auf 6,31 Mio. EUR (VJ: 6,23 Mio. EUR) nur marginal. Dies liegt insbesondere an gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit dem ISR-Erwerb, an gestiegenen Reise- und Fahrzeugkosten- an, an höheren Projektkosten für neue Software und an Einmaleffekte aus der Reorganisation der Gesellschaft (ca. 1,3 Mio. EUR) begründet. Zudem wurden niedrigere Gutschriften aus der steuerlichen Förderung von F+E in Deutschland und Frankreich eingenommen und schließlich machte sich auch der Wegfall des Kurzarbeitergeldes, welches im Vorjahr noch bei rund 1,3 Mio. EUR lag, bemerkbar. Die EBIT-Marge lag in 2022 bei 3,9 % (VJ: 4,3 %).



Die CENIT AG erwartet für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von rund 180 Mio. EUR und ein EBIT von mehr als 9,5 Mio. EUR. Zugleich wurde die Agenda "CENIT 2025" bestätigt, in der bis 2025 Umsatzerlöse von ca. 300 Mio. EUR erwartet werden, begleitet von einem Anstieg der EBIT-Marge auf 8 % bis 10 %. Die Unternehmens-Guidance für 2023 stufen wir als sehr realistisch ein, da bereits aus dem erstmals ganzjährigen Einbezug des ISR sowie mit dem im Januar 2023 erfolgten Erwerb der mip ein Umsatzanstieg von ca. 13 Mio. EUR erwartet werden kann. Für die Umsetzung von "CENIT 2025" spielt, neben der Umsetzung diverser organisatorischer und strategischer Maßnahmen, das anorganische Wachstum weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Nach Planungen der Gesellschaft sollen jährlich 2 bis 3 Unternehmenserwerbe erfolgen.

In unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2025 orientieren wir uns an der kurz- und mittelfristigen Unternehmens-Guidance. Für 2023 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 181,61 Mio. EUR und rechnen bis 2025 mit einem Anstieg auf 233,91 Mio. EUR. Wir beziehen kein anorganisches Wachstum ein, was die Umsatzlücke zu den erwarteten 300 Mio. EUR erklärt. Daher gehen wir bis 2025, bei tendenziell verbesserten EBIT-Margen, vom Erreichen der unteren Hälfte der erwarten Spanne der EBIT-Marge aus.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 19,75 EUR (bisher: 18,20 EUR) ermittelt. Die Kurszielsteigerung ist ausschließlich eine Folge des erstmaligen Einbezugs der 2025er Schätzungen in die konkrete Schätzperiode, womit eine höhere Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells vorliegt. Einer noch höheren Kurszielsteigerung stand die Anhebung der gewichteten Kapitalkosten auf 8,99 % (bisher: 8,51 %) entgegen, als Folge des höheren risikolosen Zinssatzes. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26745.pdf



Kontakt für Rückfragen

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 06.04.2023 (09:58 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 06.04.2023 (11:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

