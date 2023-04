Hamburg (ots) -Am Sonntag, den 27. August, laden GEOLINO, RTL Audio Center Berlin und Hauptpartnerin Deutsche Bahn wieder zum Open-Air-Festival GEOLINO LIVE ein. Gemeinsam mit UNICEF feiern sie unter dem Motto "Gute Musik für eine bessere Welt" die Kinderrechte. In der Berliner Wuhlheide werden dazu rund 15.000 Kinder und ihre Eltern erwartet, um gemeinsam zur Musik von namhaften Künstlerinnen und Künstlern zu feiern. Zum Line-Up gehören in diesem Jahr unter anderen "Deine Freunde", DIKKA und Bürger Lars Dietrich. Moderiert wird das Live-Event von Tobias Krell, auch bekannt als "Checker Tobi".Der Ticketverkauf für GEOLINO LIVE ist ab sofort eröffnet. Eintrittskarten zum Preis von 34,50 Euro sind über Ticketmaster (https://www.ticketmaster.de/artist/geolino-live-das-grosse-open-air-tickets/1146563) erhältlich.GEOLINO LIVE gibt den Kinderrechten eine Bühne. Unter dem Motto "Gute Musik für eine bessere Welt" stehen dabei Spaß und Unterhaltung im Mittelpunkt. Neben attraktiven Konzerten erwartet die Festivalbesucher:innen ein buntes Rahmenprogramm mit spielerischen Aktivitäten. Mit dabei sind unter anderen "Deine Freunde", DIKKA und Bürger Lars Dietrich. Weitere Künstlerinnen und Künstler werden im Laufe der kommenden Wochen bekanntgegeben. Darüber hinaus hat das buntgemischte Bühnenprogramm mit Tobias Krell alias "Checker Tobi" noch einiges mehr zu bieten. Auf der Bühne berichten auch Jugendliche des UNICEF-JugendBeirats in einem Live-Talk über die Bedeutung der Kinderrechte und von ihrem persönlichen Engagement.Mina Manoussi, Vice President Kids bei Gruner + Jahr: "Wir freuen uns, im fünften Jahr von GEOLINO LIVE wieder mit vielen Kindern und Familien gemeinsam zu toller Musik die Kinderrechte zu feiern. Bereits seit Monaten arbeitet das GEOLINO LIVE-Team mit Hochdruck daran, den Besucherinnen und Besuchern unseres Familienfestivals ein unvergessliches Open-Air-Erlebnis zu bieten. Am 27. August heißen wir zusammen mit tollen Partnern alle in der Berliner Wuhlheide zu einem erstklassigen Line-Up und einem vielfältigen Rahmenprogramm willkommen."Das Familienkonzert GEOLINO LIVE findet am 27. August 2023 in der Berliner Wuhlheide statt und beginnt um 15:00 Uhr, Einlass ist ab 13:00 Uhr. Weitere Informationen auf der Veranstaltungsseite unter www.geolino.de/live (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.geolino.de%2Flive&data=05%7C01%7C%7Cb0a3786cb16a4d01ef6208db26ec2274%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638146567847026735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GHTrlUhvnLU0XfKpFEJ%2BeQlJg4ovKBGsx5g62Dj0KEc%3D&reserved=0).Pressekontakt:Sabine GrüngreiffRTL DeutschlandLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: sabine.gruengreiff@rtl.dewww.geolino.deOriginal-Content von: GEOlino, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113897/5481316