Im ersten Quartal hat Tesla bei den Fahrzeugauslieferungen einen neuen Rekord verzeichnet. Insgesamt 422.875 Stromer brachte der E-Auto-Pionier an den Mann. Nach wiederholten Preissenkungen hatten sich Anleger jedoch offensichtlich noch mehr erhofft. Die Aktie steht seit Bekanntgabe der Zahlen am Sonntag unter Druck.Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag verlor das Papier bereits über zehn Prozent. Mit den Verlusten trübte sich das Chartbild wieder etwas ein. So rückt der GD200, aktuell bei 215,37 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...