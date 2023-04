Die Durststrecke seit Jahresbeginn ist vorbei: In den vergangenen Wochen haben Solar-Aktien stark performt. SMA Solar und First Solar ragen heraus.Angesichts der sich entspannenden Energiekrise und zurückgehender Strompreise war der Jahresauftakt für viele Green-Tech-Aktien schwierig. Doch zuletzt hat die Stimmung wieder gedreht. Vor allem in der Solarbranche haben sich einige Werte top entwickelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...