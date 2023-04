Die EU schafft einheitliche Regeln für Kryptowährungen und Stablecoins. Spektakulären Pleiten wecken aber das Misstrauen von Politik und Aufsicht. Schon wird von einer Mica-II-Regulierung gesprochen. Am 18. April findet im EU-Parlament die finale Aussprache über die "Markets in Crypto Assets"-Regulierung (Mica) statt, danach soll sie verabschiedet werden. Mit der Richtlinie, die sich an der Anlegerschutzrichtlinie Mifid orientiert, stößt die EU ihre Kryptoregulierung an. Zeitgleich zur Mica-Debatte soll im Europäischen Parlament auch über die umstrittene neue Geldwäscheverordnung "Transfer of Funds" (TFR) gesprochen werden. Darin war einmal ein Verbot der sogenannten Self-Hosted Wallets vorgesehen, das dann aber nach heftigen Diskussionen wieder vom Tisch genommen ...

