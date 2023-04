Lufthansa verkauft Ihre Catering-Sparte & Besonderheiten beim Handel aufgrund der Ostertage

Werbung







Um das Airline-Kerngeschäft weiter zu verstärken, verkauft die Lufthansa Group den verbleibenden Teil der LSG Group.



Die Lufthansa Gruppe, einer der größten weltweit agierenden Konzerne in der zivilen Luftfahrt, hat den verbleibenden Teil der LSG Group verkauft. Der Verkauf der Catering-Sparte solle den Fokus auf das Airline-Kerngeschäft verstärken. Nach Angaben der Lufthansa zieht der Verkauf einen positiven Effekt auf die operative Marge und die Kapitalrendite der Lufthansa Group mit sich. Die LSG Group hat rund 19.000 Mitarbeiter und ist weltweit für circa 36 Joint Ventures zuständig. Der Abschluss des Vertrages wird für das dritte Quartal in diesem Jahre erwartet. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Lufthansa Gruppe ein EBIT von rund 405 Millionen Euro verzeichnen.









Aufgrund der Ostertage sind die deutschen Börsen (wie z.B. Xetra®) sowohl am Freitag, 07.04.2023, sowie am Montag, 10.04.2023 geschlossen. Während Sämtliche HSBC-Zertifikate und Optionsscheine sowohl am Freitag, den 07.04.2023 als auch Montag, den 10.04.2023, nicht handelbar sind, gibt es auch andere Aspekte welche Sie beachten sollten. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.









