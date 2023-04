FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 137,56 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,15 Prozent.

Überraschend starke Zahlen aus der deutschen Industrie belasteten die Anleihekurse nicht. Die Produktion in Deutschland ist im Februar überraschend gestiegen. Ökonomen hatten überwiegend einen leichten Rückgang erwartet. Eher skeptisch mit Blick auf die weitere Entwicklung äußerte sich Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen: "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass dies den Beginn einer nachhaltigen Belebung der Konjunktur markiert." Er verwies auf die massiven Zinserhöhungen wichtiger Notenbanken, die sich in der zweiten Jahreshälfte als Konjunkturbremse bemerkbar machen dürften.

Die Anleihen profitieren von zuletzt eher schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA. So sind Daten vom Arbeitsmarkt und konjunkturelle Frühindikatoren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies dämpft die Erwartung auf weitere Zinserhöhungen in den USA. Weitere Hinweise dürften die am Nachmittag anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern. Am Freitag steht dann der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat März an./jsl/jkr/jha/