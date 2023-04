Am 13. April 2023 soll die Esa-Sonde Juice zu einer Mission zum Jupiter aufbrechen. An Bord ist auch das in Jena entwickelte Gala-Teleskop, mit dem der erdähnliche Mond Ganymed vermessen werden soll. Mindestens 92 Monde umkreisen den Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems. Am interessantesten für die Forschung ist derzeit Ganymed. Der mit Eis bedeckte Himmelskörper ist der Erde am ähnlichsten. Er ist auch der einzige Mond in unserem Sonnensystem mit einem ...

