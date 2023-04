DJ MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet

Die Wall Street dürfte am Donnerstag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Zuletzt hatten schwache Konjunkturdaten Rezessionsängste geschürt und die Börsen belastet. Zudem heizten sie Spekulationen über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank an.

"Vor dem Osterwochenende hat sich die Stimmung an den Märkten weiter verschlechtert, da die schwachen Konjunkturdaten die Ängste vor einer möglichen Rezession in den USA noch verstärkt haben", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank.

Angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes, dürften sich die Anleger wohl zurückhalten, heißt es. An Karfreitag haben die US-Börsen wie in vielen anderen Ländern geschlossen. Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel statt. Gleichwohl wird am Freitag der mit Spannung erwartete offizielle Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht. Darauf reagieren können die Anleger in den USA allerdings erst am Montag. Ein weiterer Grund sich zunächst nicht aus der Deckung zu wagen.

Die in dieser Woche bereits veröffentlichten Arbeitsmarktdaten deuten darauf hin, dass sich die Lage am US-Arbeitsmarkt zunehmend eintrübt. So ist die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im März weniger deutlich als erwartet gestiegen. Und die Zahl der offenen Stellen im Februar ist auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten gesunken.

Einen weiteren Hinweis auf die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt dürften die noch vor der Startglocke anstehenden wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben. Zudem äußert sich kurz nach Handelsbeginn der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, zur US-Wirtschaft und Geldpolitik.

Unter den Einzelwerten geben Costco Wholesale vorbörslich 2,4 Prozent nach, nachdem die Großhandelskette für den vergangenen Monat einen flächenbereinigten Umsatzrückgang gemeldet hatte. Besonders üppig sanken die Erlöse in den USA und in Kanada. International legten die Umsätze dagegen zu.

Abbvie verlieren 1,0 Prozent. Die Pharmagesellschaft hatte ihren Jahresausblick gesenkt und räumte Belastungen von etwa 150 Millionen Dollar ein. Auch die Unternehmensprognose für das erste Quartal wurde leicht reduziert.

