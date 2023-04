Die Continental-Aktie ist nach einem in Sachen Performance guten ersten Quartal (DER AKTIONÄR berichtete) schlecht in den April gekommen. Bis dato stehen mehr als sechs Prozent Kursverlust zu Buche. Auch am heutigen Donnerstag stehen vor dem DAX-Wert ein kleines Minuszeichen. Grund dürfte eine skeptische Analystenstimme sein. Konkret hat Goldman Sachs die Verkaufsempfehlung für die Conti-Aktie bekräftigt. Die US-Investment sieht den Wert allerdings perspektivisch nur noch bei 62,00 Euro. Bis lag ...

