Die Aktie von BioNTech hat den in den vergangenen Tagen aufgekommenen neuen Schwung schon wieder verloren. Am Mittwoch ging das Papier mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent auf 125,60 Dollar aus dem US-Handel. Bereits am Dienstag hatte das Papier im Vergleich zum Hoch zu Wochenbeginn bei 130,75 Dollar Federn lassen müssen.Nun rückt erneut das 2022er-Jahrestief bei 117,08 Dollar in den Fokus. Dieses sollte unbedingt verteidigt werden, soll sich das kurzfristige charttechnische Bild nicht weiter ...

