Berlin (ots) -Deutschland diskutiert über die Zukunft des Heizens. Immer wieder werden dabei angebliche Heizalternativen gefordert, die technisch nicht umsetzbar, in der Breite nicht verfügbar oder für Verbraucherinnen und Verbraucher kaum bezahlbar sind. Auch im kürzlich veröffentlichten Entwurf zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes finden sich viele solcher Scheinlösungen zur Erfüllung der 65-Prozent-Erneuerbare-Energien-Vorgabe wieder. Vorschläge wie der Einsatz sogenannter H2-Ready-Heizungen bringen sogar enorme Risiken mit sich.Gemeinsam mit dem Energieberaterverband GIH gehen wir den wichtigsten Fragen auf den Grund und räumen mit weit verbreiteten Mythen auf: Welche klimafreundlichen Heizmöglichkeiten gibt es schon heute und in der Zukunft? Wie kostenintensiv ist eine Wärmepumpe tatsächlich? Kommen wir mit Wasserstoff in der Wärmewende weiter?Auf unserer Pressekonferenz stellen wir Ihnen außerdem unser gemeinsames Wärmepumpen-Aufklärungspapier vor und zeigen anhand von Praxisbeispielen und wissenschaftlichen Daten tatsächliche Kostenrechnungen für Bestandsgebäude auf.Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten vorab um Ihre Anmeldung unter presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich jederzeit gerne ebenfalls an unseren Newsroom.Datum:Mittwoch, 12. April 2023 um 9 UhrDigitale Zugangsdaten:https://us02web.zoom.us/j/81061161737Meeting-ID: 810 6116 1737Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Jürgen Leppig, Vorsitzender GIH