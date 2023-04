DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Telekom mit Dividendenabschlag

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Gründonnerstagmittag. Der DAX notiert nur knapp unter der 15.600er-Marke und steigt um 0,3 Prozent auf 15.562 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,2 Prozent auf 4.308 Punkte an. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage bleiben die Anleger zurückhaltend. Denn mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag werden die wichtigsten Daten der Woche an einem Feiertag veröffentlicht. Europas Anleger können darauf erst am Dienstag reagieren. Die Börsen in Dänemark und Norwegen bleiben bereits am Berichtstag geschlossen.

Anleihen ziehen an - Hoffen auf schwache Daten

Die zuletzt schwachen Daten aus den USA hatten schon die Hoffnung auf eine gebremste Konjunktur geschürt. Entsprechend wird bereits ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den Blick genommen. Am US-Anleihenmarkt sind die 10-jährigen Renditen mit 3,2940 Prozent auf den niedrigsten Stand seit September gefallen.

Auch in Europa dürfte die EZB dann der US-Notenbank folgen, so zumindest die Hoffnung der Anleihe-Bullen. Auch hierzulande geht es daher weiter nach oben, die Anleihe-Futures in Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern waren am Vortag nach oben ausgebrochen. Der Bond-Markt habe sich auf eine Rezession eingestellt, selbst ein positiver US-Arbeitsmarkt dürfte ihn nicht mehr davon abbringen, heißt es von den Analysten der Commerzbank.

Deutsche Produktionsdaten liefern DAX leicht positiven Impuls

Neben den Zinsen geht ein leicht positiver Impuls auch von der Produktion im produzierenden Gewerbe in Deutschland aus. Diese stuft Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer als "stark" ein. Nach dem erneuten kräftigen Anstieg im Februar um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat verdichten sich die Zeichen, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal anders als im 4. Quartal nicht noch einmal geschrumpft ist.

Entsprechend sind defensive Branchen in Europa nicht gefragt. Der Index der Hersteller von Haushaltsgütern steht ganz hinten und fällt um 1,1 Prozent. Gesucht sind dagegen Banken, Reisewerte und Titel der Chemie- und Öl-Branchen mit Aufschlagen zwischen 1,5 und 1 Prozent.

T-Aktie schlägt Dividende ab

Deutsche Telekom notieren nur optisch mit minus 2 Prozent oder 0,45 Euro. Denn die Aktie schüttet 0,70 Cent Dividende aus und liegt damit eigentlich im Plus.

Größter DAX-Gewinner sind Vonovia mit 4,1 Prozent Plus. Damit erholen sie sich aber nur von den gleichhohen Verlusten am Vortag. Immobilienwerte waren da europaweit abverkauft worden. Auch Aroundtown klettern daher um 3,5 Prozent.

Symrise legen 2,4 Prozent zu. JP Morgan hat die Aktie auf "Overweight" von "Neutral" angehoben. Beiersdorf geben 1,9 Prozent ab. Einige Marktteilnehmer bezweifeln, dass sich die am Vortag erhöhte Umsatzprognose noch durch Preiserhöhungen durchsetzen lässt.

Gerresheimer liefert erwartet starke Quartalszahlen

Gerresheimer geben mit Gewinnmitnahmen 2,7 Prozent nach. Die vorgelegten Geschäftszahlen werden als stark bezeichnet, nur hätten einige Händler wohl noch eine erhöhte Prognose erwartet. Nach einem Umsatzanstieg im ersten Geschäftsquartal um 21 Prozent und einem EBITDA-Anstieg um knapp ein Viertel bestätigten Gerresheimer den Ausblick aber nur.

Die Zeal-Tochter Lotto24 AG darf künftig virtuelle Automatenspiele im Internet veranstalten. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder(GGL) hat eine entsprechende Erlaubnis erteilt. Bei Zeal geht es um 4,2 Prozent nach oben.

Grenke erholen sich nach den Zahlen vom Mittwoch um weitere 6,5 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie zum Kauf empfohlen hat.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.308,33 +0,2% 9,97 +13,6% Stoxx-50 3.983,82 +0,4% 16,52 +9,1% DAX 15.567,53 +0,3% 47,36 +11,8% MDAX 27.183,55 +0,8% 212,73 +8,2% TecDAX 3.312,48 +0,4% 13,87 +13,4% SDAX 12.997,13 +0,6% 77,10 +9,0% FTSE 7.715,71 +0,7% 52,77 +2,8% CAC 7.336,86 +0,3% 20,56 +13,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,14 -0,04 -0,43 US-Zehnjahresrendite 3,28 -0,03 -0,60 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0904 -0,0% 1,0892 1,0920 +1,9% EUR/JPY 143,26 +0,0% 143,10 143,00 +2,1% EUR/CHF 0,9871 -0,1% 0,9881 0,9879 -0,3% EUR/GBP 0,8752 -0,0% 0,8753 0,8757 -1,1% USD/JPY 131,40 +0,1% 131,32 130,95 +0,2% GBP/USD 1,2459 -0,0% 1,2452 1,2471 +3,0% USD/CNH (Offshore) 6,8783 -0,1% 6,8829 6,8806 -0,7% Bitcoin BTC/USD 27.838,51 -1,3% 28.024,82 28.008,18 +67,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,29 80,61 -0,4% -0,32 -0,2% Brent/ICE 84,77 84,99 -0,3% -0,22 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 44,25 44,58 -0,7% -0,33 -41,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.019,55 2.020,84 -0,1% -1,29 +10,7% Silber (Spot) 24,94 25,03 -0,3% -0,09 +4,1% Platin (Spot) 1.008,18 1.002,00 +0,6% +6,18 -5,6% Kupfer-Future 4,02 3,99 +0,8% +0,03 +5,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

