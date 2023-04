DJ Heidelberg Materials und Kanada kooperieren bei CO2-Abscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials und die kanadische Regierung haben eine Absichtserklärung zur Realisierung der weltweit ersten großtechnischen Anlage zur vollständigen Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 in der Zementindustrie unterzeichnet. Die Technologie ist als "Carbon Capture, Usage and Storage" oder CCUS bekannt.

Die "Net-Zero"-Anlage am Heidelberg-Materials-Standort Edmonton soll bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden und jährlich mehr als 1 Million Tonnen CO2 abscheiden - oder voraussichtlich bis zu 95 Prozent der gesamten CO2-Emissionen des Werks, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die kanadische Regierung verpflichtet sich zu Investitionen in den Bau der Anlage.

Bereits 2024 wird Heidelberg Materials in Brevik in Norwegen eine CCUS-Anlage in Betrieb nehmen. Dies ist zwar die weltweit erste in der Zementindustrie, aber noch nicht CO2-neutral: Die Anlage wird die Hälfte der jährlichen Emissionen des Werks abscheiden und speichern.

