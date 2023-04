DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden findet nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In vielen Ländern bleiben wegen Karfreitag die Börsen geschlossen. Am US-Anleihemarkt findet ein verkürzter Handel statt.

MONTAG: In vielen Ländern bleiben wegen Ostern die Börsen geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.310,55 +0,3% +13,6% Stoxx50 3.987,16 +0,5% +9,2% DAX 15.576,04 +0,4% +11,9% FTSE 7.721,52 +0,8% +2,8% CAC 7.340,25 +0,3% +13,4% DJIA 33.482,72 +0,2% +1,0% S&P-500 4.090,38 -0,2% +6,5% Nasdaq-Comp. 11.996,86 -1,1% +14,6% Nasdaq-100 12.967,20 -1,0% +18,5% Nikkei-225 27.472,63 -1,2% +5,3% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 137,67 +55 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,54 80,61 -0,1% -0,07 +0,1% Brent/ICE 84,80 84,99 -0,2% -0,19 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,85 44,58 -1,6% -0,73 -41,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.019,79 2.020,84 -0,1% -1,05 +10,7% Silber (Spot) 24,94 25,03 -0,3% -0,09 +4,1% Platin (Spot) 1.010,43 1.002,00 +0,8% +8,43 -5,4% Kupfer-Future 4,02 3,99 +0,7% +0,03 +5,3%

Die Ölpreise geben mit den anhaltenden Konjunktursorgen leicht nach. Die Preise für die Sorten Brent und WTI sinken um bis zu 0,2 Prozent.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Donnerstag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Zuletzt hatten schwache Konjunkturdaten Rezessionsängste geschürt und die Börsen belastet. Zudem heizten sie Spekulationen über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank an. Angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes, dürften sich die Anleger wohl zurückhalten, heißt es. Zudem warte man auf den offizielle Arbeitsmarktbericht für März der am Karfreitag veröffentlicht wird. Die in dieser Woche bereits veröffentlichten Arbeitsmarktdaten deuten darauf hin, dass sich die Lage am US-Arbeitsmarkt zunehmend eintrübt. Unter den Einzelwerten geben Costco Wholesale vorbörslich 2,6 Prozent nach, nachdem die Großhandelskette für den vergangenen Monat einen flächenbereinigten Umsatzrückgang gemeldet hatte. Besonders üppig sanken die Erlöse in den USA und in Kanada. International legten die Umsätze dagegen zu. Abbvie verlieren 1,0 Prozent. Die Pharmagesellschaft hatte ihren Jahresausblick gesenkt und räumte Belastungen von etwa 150 Millionen Dollar ein. Auch die Unternehmensprognose für das erste Quartal wurde leicht reduziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

- CH/Zurich Insurance Group AG, HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 198.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage bleiben die Anleger zurückhaltend. Denn mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag werden die wichtigsten Daten der Woche an einem Feiertag veröffentlicht. Ein leicht positiver Impuls geht von der Produktion im produzierenden Gewerbe in Deutschland aus. Diese stuft Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer als "stark" ein. Nach dem erneuten kräftigen Anstieg im Februar um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat verdichten sich die Zeichen, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal anders als im 4. Quartal nicht noch einmal geschrumpft ist. Entsprechend sind defensive Branchen in Europa nicht gefragt. Der Index der Hersteller von Haushaltsgütern steht ganz hinten und fällt um 1,1 Prozent. Gesucht sind dagegen Banken, Reisewerte und Titel der Chemie- und Öl-Branchen mit Aufschlagen zwischen 1,5 und 1 Prozent. Deutsche Telekom notieren nur optisch mit minus 2 Prozent oder 0,45 Euro. Denn die Aktie schüttet 0,70 Cent Dividende aus. Größter DAX-Gewinner sind Vonovia mit 4,1 Prozent Plus. Damit erholen sie sich aber nur von den gleichhohen Verlusten am Vortag. Auch Aroundtown klettern um 3,5 Prozent. Symrise legen 2,4 Prozent zu. JP Morgan hat die Aktie auf "Overweight" von "Neutral" angehoben. Beiersdorf geben 1,9 Prozent ab. Einige Marktteilnehmer bezweifeln, dass sich die am Vortag erhöhte Umsatzprognose noch durch Preiserhöhungen durchsetzen lässt. Gerresheimer geben mit Gewinnmitnahmen 2,7 Prozent nach. Die vorgelegten Geschäftszahlen werden als stark bezeichnet, nur hätten einige Händler wohl noch eine erhöhte Prognose erwartet. Die Zeal-Tochter Lotto24 AG darf künftig virtuelle Automatenspiele im Internet veranstalten. Bei Zeal geht es um 4,2 Prozent nach oben. Grenke erholen sich nach den Zahlen vom Mittwoch um weitere 6,5 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie zum Kauf empfohlen hat.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:11 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0909 +0,0% 1,0892 1,0920 +1,9% EUR/JPY 143,32 +0,1% 143,10 143,00 +2,1% EUR/CHF 0,9870 -0,2% 0,9881 0,9879 -0,3% EUR/GBP 0,8748 -0,1% 0,8753 0,8757 -1,2% USD/JPY 131,37 +0,1% 131,32 130,95 +0,2% GBP/USD 1,2470 +0,1% 1,2452 1,2471 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,8759 -0,1% 6,8829 6,8806 -0,8% Bitcoin BTC/USD 27.919,39 -1,0% 28.024,82 28.008,18 +68,2%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert. Der Dollar-Index legt leicht um 0,1 Prozent zu. Laut den Devisenanalysten der Unicredit deuten die aktuellen Dollarstände daraufhin, dass Anleger auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht am Karfreitag warteten, bevor sie sich positionierten. "Die zahme Reaktion des Dollar könnte die Tatsache verbergen, dass Anleger bereits begonnen haben, ihre Positionen vor den Osterfeiertagen zu bereinigen, aber sie könnte auch darauf hindeuten, dass sich die Märkte an schwächere Datenveröffentlichungen in den USA gewöhnt haben", so die Experten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Abermals schwache US-Konjunkturdaten haben die Rezessionsdiskussion an den asiatischen Börsen angeheizt. Selbst positive Daten aus China vermochten keinen Stimmungsumschwung zu bewirken. Der Umstand, dass sich bei chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im März verbessert hatte, stützte kaum. Nachdem die Leitzinsen am Vortag in Neuseeland unerwartet kräftig angehoben worden waren, überraschte die indische Notenbank am Donnerstag mit einer Bestätigung des Leitzinses. In China erholten sich die Kurse nach den positiven Konjunkturdaten nur moderat. Technologie- und Immobilienwerte bremsten den Markt in Hongkong. Die Börse in Japan zählte wie schon am Vortag zu den schwächsten in der Region. Der mit den Rezessionssorgen gestiegene Yen, der als vermeintlich sicherer Hafen von Anlegern angesteuert wurde, drückte die Kurse. Die Verluste waren breit gestreut. Auch der Kospi in Südkorea zeigte sich schwach. Technologie- und Batterietitel führten das Feld der Verlierer an. Beide Branchen dürften leiden, sollten die USA in die Rezession abgleiten. Das Schwergewicht Samsung Electronics gab vor dem Zahlenausweis am Freitag 2,5 Prozent ab, SK Hynix 1,0 Prozent. Der Kurs des Musikproduzenten HYBE sprang um 7,5 Prozent, nachdem ein Schützling in den USA Charterfolge gefeiert hatte. In Australien schloss die Börse mit leichten Abschlägen, belastet durch die Schwäche bei Technologie-, Banken- und Rohstoffpapieren.

CREDIT

Nach dem erneuten Anstieg zur Wochenmitte verändern sich die Risikoaufschläge an den europäischen Kreditmärkten am Gründonnerstag nur noch wenig. Im Blick stehen aber weiterhin die Risiken bei den Banken. In den USA ist der KBW Bankenindex am Mittwoch auf ein neues Tief gefallen. "Das Thema schwelt also im Hintergrund und könnte bei einigen der kleineren Regionalbanken in eine Liquiditätskrise führen", warnt Klaus Oldenburger von CMC Markets. Auf der Suche nach höheren Renditen bei höchstmöglicher Sicherheit dürften immer mehr Sparer ihr Geld aus den Banken abziehen und in Fonds umschichten, sagt er.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

GERRESHEIMER

ist nach einem starken Jahresauftakt gut in das laufende zweite Quartal gestartet und deutet eine Erhöhung der Jahresprognose im Sommer an. "Bei all den makroökonomischen Themen wollen wir nochmal ein gutes Quartal sicherstellen und dann im Juli ein Update zur Guidance geben", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Man schaue "schon sehr zuversichtlich auf das gesamte Jahr".

SHELL

geht im ersten Quartal dank höherer Erdgasverflüssigungsmengen von einer verbesserten Produktion seiner integrierten Gas- und Ölproduktsparte aus. Für das Auftaktquartal erwartet die Shell plc eine integrierte Gasproduktion zwischen 930.000 und 970.000 Barrel Öläquivalent pro Tag nach 917.000 im vierten Quartal 2022. as Volumen der Erdgasverflüssigung dürfte auf 7,0 bis 7,4 Millionen von 6,8 Millionen gestiegen sein.

IROBOT/AMAZON

Die geplante Übernahme der iRobot Corp durch Amazon für 1,7 Milliarden US-Dollar hat nun auch die britischen Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen. Die Kartellbehörde Competition and Markets Authority (CMA) will prüfen, ob der Deal den Wettbewerb spürbar einschränkt und hat um Kommentare gebeten. Das sei der erste Schritt zur Einleitung einer formellen Untersuchung, so die CMA.

GOOGLE

Im Rennen um die Nutzung Künstlicher Intelligenz will auch Google mitmischen. Wie CEO Sundar Pichai sagte, will das Unternehmen KI-Anwendungen in seine Suchmaschine integrieren. Fortschritte bei der KI würden Googles Fähigkeiten, auf Suchanfragen zu antworten, einen Schub geben, sagte er im Interview mit dem Wall Street Journal.

