Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 30. März veröffentlichte GWM seinen Jahresbericht für 2022. Im Jahr 2022 betrug der Gesamtbetriebsertrag von GWM 137,34 Mrd. CNY. Der den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 8,27 Mrd. CNY, was einem Anstieg von 22,90 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Im Jahr 2022 konnte GWM eine gesunde und nachhaltige Finanzlage aufrechterhalten, indem das Tempo der Energiewende hin zu intelligenten und neuen Energien beschleunigt, Produktpotenziale freigesetzt und Marktimpulse gesetzt wurden. Zudem hat das Unternehmen Fortschritte in den Bereichen neue Energien, Intelligenz, Globalisierung und Systemtransformation gemacht.Auch im Jahr 2023 wird sich das Unternehmen auf die technologische Entwicklung als Fundament stützen und die globale Entwicklung als Flügel nutzen. Gemäß dem Motto seiner Umweltschutzinitiative "Grüner, höher, sicherer" werden ökologisches Bewusstsein, Umweltverantwortung und Transparenz prägend für seine Geschäftstätigkeit in der Automobilbranche sein. Die Kerntechnologie wird die Essenz des Wettbewerbs sein und die Technologie wird die Gleichberechtigung aller Menschen verwirklichen.Vor dem Hintergrund der Energiewende hin zu intelligenten und neuen Energien in der Automobilbranche hat GWM die wissenschaftliche und technologische Innovation weiter verstärkt. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen 12,18 Mrd. CNY in Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 34,34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 8,87 % des Gesamtbetriebsertrags ausmacht. Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weiter intensiviert, sein Fundament mit technologischen Innovationen gefestigt und seine Kernkompetenzen weiter verbessert.Als einziges Automobilunternehmen in China und als einziges von zwei Unternehmen weltweit, das ein flaches, vernetztes und dezentrales Layout der gesamten industriellen Kette in den beiden großen Bereichen Energie und Intelligenz geschaffen hat, hat GWM das sog. Forest Ecosystem geschaffen, in dem mehrere Arten miteinander interagieren und sich ständig weiterentwickeln. So entsteht ein komplettes industrielles Layout, das eine unabhängige Kontrolle der Kerntechnologien und eine effiziente Zusammenarbeit der Organisationssysteme ermöglicht.Auf dem Gebiet der neuen Energie hat GWM eine parallele Entwicklungsstrategie für Hybrid-, reine Elektro- und Wasserstoffenergie mit mehreren technologischen Routen etabliert. Es hat ein branchenführendes Energiesystem aus "Photovoltaik + dezentraler Energiespeicherung + zentraler Energiespeicherung" aufgebaut und die gesamte Wertschöpfungskette von "Solarenergie - Batterie - Wasserstoffenergie - Fahrzeugantrieb" vervollständigt.Die kürzlich veröffentlichte neue intelligente Allradantriebs-Hybridtechnologie Hi4 hat eine "neue Konfiguration" von drei Energiequellen mit zweiachsiger Verteilung geschaffen und damit einen "neuen Durchbruch" im intelligenten iTVC-Drehmomentvektorsteuerungssystem erzielt und einen "neuen Höhepunkt" bei elektromechanischen Kupplungsübertragungssystemen erreicht. Diese Technologie wird erstmals bei dem neu eingeführten HAVAL New-Energy-Modell zum Einsatz kommen, und die gesamte Palette der New-Energy-Produkte von GWM wird bis 2024 auch bei den 4WD-Modellen vollständig eingeführt sein.Angesichts des immer härteren Wettbewerbs auf dem Markt wird das Forest Ecosystem von GWM auch in Zukunft seine Stärke ausspielen und intelligente neue Energien mit neuen Sequenzen, neuen Kanälen, neuen Modellen, neuen Technologien und neuen Produkten umfassend einsetzen, um sein Produktangebot kontinuierlich zu verbessern und die vielfältigen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen.