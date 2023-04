Die marktführende Lösung für industrielle Netzwerke wird erweitert und sorgt für belastbare, flexible, sichere und skalierbare Konnektivität für kritische Geräte und Anlagen mit 24/7-Expertensupport und erweitertem Produktangebot

Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT), gab heute die Einführung von Digi Connect EZ 8/16/32 bekannt. Diese Lösung ist das neueste Produkt in Digis Reihe von Geräteservern der nächsten Generation, die sichere, skalierbare Konnektivität für geschäftliche, kommerzielle und industrielle Automatisierungsanwendungen bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005006/de/

Digi Connect EZ 8/16/32 comes with a one-year subscription to Digi's LifeCycle Assurance Program, providing customers with access to Digi Remote Manager Premier edition and 24/7 expert technical support. (Photo: Business Wire)