Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Basisdividende in Höhe von 1,00 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Zusätzlich zu dieser Basisdividende soll in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung die Ausschüttung einer Performance-Dividende in Höhe von bis ...

