Auszeichnungen: Erste Private Banking wurde von Euromoney im Rahmen der erstmals verliehenen Global Private Banking Awards gleich dreimal als "Beste Bank" ausgezeichnet. Neben der Auszeichnung als "Best Domestic Private Bank" in Österreich wurde die Erste Private Banking von Euromoney auch als "Best International Private Bank" in der Slowakei sowie in Rumänien ausgezeichnet, wie das Institut mitteilt.Erste Group ( Akt. Indikation: 30,75 /30,77, 0,69%) Strafe: Wie von Cleen Energy bereits angekündigt und nun von der FMA veröffentlicht, wird gegen die Cleen Energy AG wegen der verspäteten Veröffentlichungen der Jahresfinanzberichte der Geschäftsjahre 2020 und 2021 eine Geldstrafe von 241.500 Euro verhängt. Das Straferkenntnis ist ...

