NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Luftfahrtveranstaltung in Los Angeles auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Produktionszahlen des Modells Max schienen sich zu stabilisieren, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auslieferungen aus den Beständen der Modelle 737 Max und 787 hätten in diesem Jahr bislang positiv überrascht./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 01:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 01:31 / EDT



ISIN: US0970231058