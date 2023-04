BVB Aktie nach Pokalaus tiefrot - alle Augen auf die Bundesliga

Einen Tag nach dem Aus im DFB-Pokal strafen die BVB-Aktionäre das Papier ab. Die Enttäuschung über die sportliche Entwicklung dürfte zunächst anhalten, was sich nicht zuletzt am Aktienkurs widerspiegelt. Zwischenzeitlich notierte das Papier mit 3,76 Euro auf dem tiefsten Stand seit März 2022. Am Nachmittag kostet ein Anteilsschein rund 3,87 Euro und damit ein Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Der Kampf um die psychologische 4-Euro-Marke scheint vorerst verloren. Indes kann sich der deutsche Profifußball wieder von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen. BVB fliegt gegen RB Leipzig aus dem DFB-Pokal - Einnahmen in Millionenhöhe verpasst Das Aus im DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig dürfte nicht zuletzt nur aus sportlicher, sondern auch aus finanzieller Sicht für Unbehagen sorgen. Durch das Verpassen des Halbfinals entgehen dem Club 3,35 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen. Die sportliche Leistung dürfte Aktionären möglicherweise Kopfschmerzen bereiten, zumal bereits gegen den FC Bayern München am Wochenende eine 2:4-Niederlage eingesteckt werden musste und somit die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga wieder verloren ging.

Anfang März war der BVB erst in der UEFA-Champions-League im Achtelfinale gegen den FC Chelsea ausgeschieden.

Am Samstag gastiert der FC Union Berlin in der heimischen Spielstätte von Borussia Dortmund.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.