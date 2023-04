DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. bis Dienstag, 11. April (vorläufige Fassung)

=== F R E I T A G, 7. April 2023 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 1Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +238.000 gg Vm zuvor: +311.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,6% gg Vj - CN/Abschluss des China-Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron - EU/Ratingüberprüfung für Albanien (Moody's); Serbien (S&P); Slowenien (Moody's) - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland, Singapur, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq - Märkte/verkürzter Handel US-Anleihemarkt (bis 18:00 MESZ) M O N T A G, 10. April 2023 22:15 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei The Economics Review an der New York University *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland D I E N S T A G, 11. April 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex März 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,2%-Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.04.2028 *** 15:00 US/IWF, Veröffentlichung Weltwirtschaftsausblick *** 16:30 US/IWF, Veröffentlichung Globaler Finanzstabilitätsbericht 19:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Economic Club of Chicago Forum Luncheon 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank, u.a. Jahrestreffen Bretton Woods Committee und Treffen der G24-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 16.4), Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

