FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TOMCO ENERGY POST CON. NI41 IM00BZBXMN96
AB/FROM ONWARDS 06.04.2023 15:16 CET
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TOMCO ENERGY POST CON. NI41 IM00BZBXMN96
AB/FROM ONWARDS 06.04.2023 15:16 CET