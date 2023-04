Fehlerhafte Einträge, spezielle von Stecker-Solar-Geräten, lassen die genaue Auswertung der Daten kaum zu. EUPD Research hat sie bereinigt und kommt danach auf einen Photovoltaik-Zubau von 6,82 Gigawatt in Deutschland im vergangenen Jahr. Der Bundesnetzagentur zufolge lag er aber höher.Seit Jahresbeginn hat die Bundesnetzagentur die Aufbereitung der Photovoltaik-Zubaudaten in Deutschland umgestellt. Die am 20. März zuletzt veröffentlichte Liste zeigt für die Photovoltaik-Anlagen eine Zubau von rund 7,3 Gigawatt für das vergangene Jahr. Alle Daten basieren auf dem Marktstammdatenregister, in das ...

