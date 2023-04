DJ Aserbaidschan Airlines bestellt bei Airbus 12 Flugzeuge

Von Mauro Orru

TOULOUSE (Dow Jones)--Azerbaijan Airlines hat bei Airbus 12 Maschinen aus der A320neo-Familie bestellt. Die Fluggesellschaft will ihre Flotte modernisieren und kraftstoffeffizienter machen. Der europäische Airbus gab den Auftrag am Donnerstag nach der Vertragsunterzeichnung bei einer Zeremonie in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku bekannt, nannten aber keine finanziellen Details. Die Bestellung umfasst Maschinen des Typs A320neo und A321neo. Azerbaijan Airlines betreibt aktuell eine Flotte von 15 Airbus-Flugzeugen.

April 06, 2023 09:13 ET (13:13 GMT)

