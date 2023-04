EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Personalie

tonies SE ernennt Dr. Jan Middelhoff zum CFO und erweitert den Vorstand Dr. Jan Middelhoff wird zum 1. Mai 2023 zum CFO und Mitglied des Vorstands bestellt

Der Vorstand der tonies SE wird mit Wirkung zum 1. Mai 2023 von zwei auf drei Mitglieder erweitert

Der bisherige CFO Dr. Dr. Florian Drabeck wird tonies verlassen, um sich anderen unternehmerischen Aufgaben zu widmen

LUXEMBURG, 6. April 2023 // tonies SE ("tonies"), eine international führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Jan Middelhoff mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der tonies SE bestellt hat. Er wird Nachfolger von Dr. Dr. Florian Drabeck, der sich entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen, um sich anderen unternehmerischen Aufgaben zu widmen. Außerdem wird Middelhoff in den Vorstand berufen, der auf drei Mitglieder erweitert wird: Die beiden Gründer und Co-CEOs Patric Faßbender und Marcus Stahl sowie der neue CFO Dr. Jan Middelhoff als zusätzliches Mitglied. Anna Dimitrova, Vorsitzende des Aufsichtsrates der tonies SE, betont: "Wir freuen uns sehr, dass Jan die Rolle als CFO und neues Vorstandsmitglied übernehmen wird. Jan kennt tonies in- und auswendig und hat eine starke Erfolgsbilanz bei tonies. Wir bedauern, dass Florian uns verlässt, und ich möchte ihm für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von tonies in den letzten zwei Jahren danken. Der Aufsichtsrat hat sich entschieden, diesen Wechsel zu nutzen, um den Vorstand über die beiden Gründer hinaus zu erweitern und zu stärken, angesichts der derzeitigen Größe des Unternehmens nach einem beeindruckenden Wachstum über Jahre hinweg." Dr. Jan Middelhoff kam im Mai 2020 zu tonies, nachdem er zuvor bei McKinsey & Company tätig war. In seiner Zeit bei tonies hatte er mehrere Positionen inne, zuletzt als MD International und Chief of Staff. In seiner neuen Rolle als CFO wird er weiterhin das Strategieteam und die Unternehmenskommunikation leiten, zusammen mit allen Finanzteams und Investor Relations. Patric Faßbender und Marcus Stahl, die Gründer und Co-CEOs von tonies, begrüßen ihr neues Vorstandsmitglied: "Wir sind glücklich, dass mit Jan ein sehr geschätzter Kollege in den Vorstand berufen wird. Wir haben beide tagtäglich eng mit Jan zusammengearbeitet und freuen uns nun sehr darauf, dies auf Vorstandsebene fortzusetzen." Dr. Dr. Florian Drabeck ist seit Mai 2021 CFO von tonies und hat sich entschieden, das Unternehmen Ende Mai 2023 zu verlassen, um sich einer neuen unternehmerischen Herausforderung zu stellen. Die kommenden Wochen bis Ende Mai ermöglichen einen reibungslosen Übergang. Patric Faßbender and Marcus Stahl kommentieren: "Die Zusammenarbeit mit Florian, seine Professionalität und seine Kompetenz waren beeindruckend. Insbesondere unser Börsengang im November 2021 sowie unsere Kapitalerhöhung im November 2022 waren wichtige Meilensteine für unser Unternehmen und wurden dank Florian sehr erfolgreich durchgeführt. Wir respektieren seinen Wunsch nach einer beruflichen Veränderung, wünschen ihm alles Gute und bedanken uns herzlich bei ihm." Über tonies tonies ist der Erfinder von tonies®, dem innovativen und preisgekrönten Audiosystem für Kinder ab drei Jahren. Bestehend aus der Toniebox und den dazu passenden Audio-Figuren - genannt Tonies - macht das System Audio-Inhalte anfassbar und ermöglicht eine völlig neue Art des Hörerlebnisses: das "Hör-Spiel". 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt, ist tonies® mittlerweile auf drei Kontinenten erhältlich und bietet ein Portfolio von über 700 Tonies. tonies beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist seit 2021 über die tonies SE an der Frankfurter Börse notiert. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Head of Investor Relations Telefon: +4915157846012 E-Mail: ir@tonies.com



