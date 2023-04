DJ Airbus erweitert Montagekapazität für den A320 in China aus

Von Mauro Orru

PEKING (Dow Jones)--Airbus erweitert die Kapazität für die Montage seiner A320-Schmalrumpfflugzeuge in China mit einer zweiten Montagelinie am Standort Tianjin. Bis 2026 soll eine Produktionsrate von 75 Maschinen pro Monat erreicht werden, wie der Flugzeugbauer am Donnerstag anlässlich des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei Chinas Präsidenten Xi Jinping bekanntgab.

Airbus-CEO Guillaume Faury unterzeichnete die Produktionsvereinbarung mit der Tianjin Free Trade Zone Investment Co. und der Aviation Industry Corp. of China Ltd.

Außerdem unterzeichnete Airbus mit der China Aviation Supplies Holding Co. einen Rahmenvertrag über den Kauf von 160 Verkehrsflugzeugen, was die Bedeutung des chinesischen Marktes für den europäischen Konzern unterstreicht.

Laut Airbus wird der chinesische Luftverkehr in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich um 5,3 Prozent pro Jahr wachsen und damit deutlich stärker als der weltweite Durchschnitt von 3,6 Prozent.

Reisebeschränkungen und Grenzschließungen hatten den internationalen Flugverkehr auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie fast zum Erliegen gebracht. Jetzt suchen die Fluggesellschaften händeringend nach Flugzeugen, um die Kapazitäten zu erweitern und die steigende Nachfrage nach internationalen Flugreisen zu bedienen.

