- Dissidente Director-Kandidaten weigerten sich, ordnungsgemäßes Protokoll zu befolgen, um an der Neubesetzung des Board of Directors von Sernova teilzunehmen, und stören Unternehmen stattdessen durch kostspieligen Kampf um Stimmrechtsbevollmächtigte

- Das Management und der Vorstand haben Sernova in eine Position gebracht, in der sie den Aktionären einen Mehrwert bieten können. In einer für Biotechunternehmen schwierigen Zeit ist der Aktienkurs von Sernova seit Jahresbeginn um 17 Prozent gestiegen, während der Referenz-Biotech-Index NASDAQ XBI in selbem Zeitraum 8 Prozent verloren hat

LONDON, ONTARIO, den 6. April 2023 / IRW-Press / - Sernova Corp. ("Sernova" oder das "Unternehmen") (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen in der klinischen Phase, das auf dem Gebiet der Zelltherapeutika führend ist, reagiert heute auf die irreführenden Aussagen in einer Pressemitteilung einer Gruppe dissidenter Aktionäre. Darüber hinaus freut sich Sernova, ausgewählte bevorstehende Meilensteine für den Rest des Jahres 2023 und bis ins Jahr 2024 hervorzuheben sowie ein Update hinsichtlich der wichtigsten Erfolge und Ereignisse des Unternehmens seit der letzten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens im Jahr 2022 bereitzustellen.

HINTERGRUND ZU AKTIONEN VON DISSIDENTEN AKTIONÄREN UND ERNEUERUNGSPROZESS DES BOARD OF DIRECTORS

Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung 2023 und gemäß der Vorankündigungssatzung von Sernova erhielt das Unternehmen von den dissidenten Aktionären zwei Nominierungen für die Position eines Directors im Board of Directors von Sernova (das "Board"). Ein dritter Kandidat bekundete ebenfalls sein Interesse an einer Aufnahme in das Board of Directors von Sernova.

Da drei Kandidaten für einen einzigen Platz im Board of Directors infrage kamen, lud das Nominating and Governance Committee (das "NGC") des Boards alle drei Kandidaten ein, an einer formellen Prüfung und einem strengen Bewertungsprozess teilzunehmen, bei dem sie dem Board ihre jeweiligen Referenzen und Expertise präsentieren sollten. Unter Einhaltung der guten Corporate Governance-Praktiken bewertete das NGC von Sernova die Kandidaten anhand formalisierter Kriterien und einer Qualifikationsmatrix, die mit den aktuellen und vor allem zukünftigen Bedürfnissen des Unternehmens übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die besten Kandidaten für die Wahl in das Board ausgewählt werden.

Behauptung dissidenter Aktionäre, das Board of Directors habe sich nicht ernsthaft damit beschäftigt, ist schlicht unwahr

- Nur ein Kandidat, Herr Brett Whalen, entschied sich für die Teilnahme am formellen Verfahren. Nach einer strengen Bewertung, Prüfung und Feststellung, dass sein Hintergrund und seine Erfahrung für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens von Vorteil sind, wurde Brett Whalen für die Nominierung zur Wahl in das Board bei der Jahreshauptversammlung 2023 von Sernova ausgewählt.

- Die beiden von der dissidenten Aktionärsgruppe nominierten Personen haben weder am Interviewverfahren teilgenommen noch sind sie mit dem Board von Sernova zusammengetroffen. Stattdessen haben sie sich für den Weg eines kostspieligen und störenden Kampfes um Stimmrechtsbevollmächtigte entschieden.

Dissidente Aktionäre wehren sich gegen revidierten/geänderten Vergütungsplan, weil sie behaupten, das Management hätte den Preis ihrer Aktienoptionen einseitig von 1,30 auf 0,91 CAD reduziert, was schlicht unwahr ist

- Das Unternehmen hat keine ausstehenden Aktienoptionen neu bepreist und beabsichtigt dies auch nicht.

- Die Preisbestimmung zukünftiger Aktienoptionen durch das Unternehmen erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX.

Die aktuellen Board-Mitglieder befinden sich in einer günstigen Position, um auf den bisherigen Fortschritten des Unternehmens aufzubauen und Sernova in die nächste Entwicklungsphase zu führen, wie in den unten stehenden Unternehmensupdates beschrieben wird.

UNTERNEHMENSUPDATES

Das Board und das Management-Team von Sernova sind bestrebt, Werte für die Aktionäre des Unternehmens zu schaffen, indem sie Ergebnisse von klinischen Studien liefern, präklinische Programme weiterentwickeln, die Technologieplattform des unternehmenseigenen Cell Pouch-Systems auf zusätzliche Indikationen erweitern und Branchenbeziehungen hinsichtlich potenzieller zukünftiger Partnerschaften entwickeln, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen. Das Unternehmen stellt seinen Aktionären die folgenden Updates hinsichtlich der Entwicklungen und Arbeiten bereit, die einen Wert für die Aktionäre schaffen werden.

PERFORMANCE DER BIOTECHBRANCHE UND AKTIENKURS VON SERNOVA

Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2021 war 2022 eines der schwierigsten Jahre für die Gesundheits- und Biotechbranche in der Geschichte der Kapitalmärkte. Ähnlich wie bei anderen Unternehmen dieser Branche und in der Gesundheitsbranche im Allgemeinen wurde auch der Aktienkurs von Sernova negativ beeinflusst, zumal Investoren ihr Kapital in andere Marktsektoren umschichteten.

Trotz der anhaltend schwierigen Märkte hat Sernova im Jahr 2023 vielversprechende Fortschritte verzeichnet, was sich in der Performance der Aktie von Sernova widerspiegelt, die seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt hat (Stand: 3. April 2023), während der Biotech-Index NASDAQ XBI im selben Zeitraum 8 Prozent verloren hat. Der relative Anstieg des Aktienkurses von Sernova um 25 Prozent gegenüber diesem Referenzindex ist Ausdruck der soliden Fundamentaldaten und des Fortschritts des Unternehmens, das weiterhin Ergebnisse aus der Klinik liefert und präklinische Programme sowie Schlüsseltechnologien weiterentwickelt, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

BEVORSTEHENDE EREIGNISSE UND MEILENSTEINE

- Am 24. April 2023 wird der globale strategische iPSC-Partner des Unternehmens, Evotec SE (Evotec), in einem Podiumsvortrag beim IPITA / HSCI / JDRF Gipfel die ersten Daten über die Verwendung seiner iPSC-Pankreasinsel-ähnlichen Cluster in der Cell Pouch von Sernova vorstellen. Der von Experten begutachtete Abstract trägt den Titel "Manufacturing of Optimized Human Islet-like Clusters (ILCs) from iPSCs and Functional Testing of an ILC + Cell Pouch Combination In Vivo."

- Am 24. Juni 2023 wird das Forschungsteam von Dr. Piotr Witkowski, dem Hauptprüfer der laufenden klinischen Phase-1/2-Studie des Unternehmens zur Behandlung von Typ-1-Diabetes (T1D), auf den 83. wissenschaftlichen Sitzungen der American Diabetes Association (ADA) einen mündlichen Vortrag halten, bei dem er ein Update hinsichtlich der Zwischenergebnisse der im Rahmen der laufenden Studie rekrutierten und behandelten Patienten bereitstellt. Das von Experten begutachtete Abstract trägt den Titel "Islet Allotransplantation into Prevascularized Sernova Cell Pouch - Early Results from the University of Chicago".

- Sernova geht davon aus, in der zweiten Jahreshälfte 2023 die ersten Zwischenergebnisse für die kürzlich gestartete zweite Patientenkohorte der laufenden klinischen Phase-1/2-T1D-Studie unter Verwendung der dosisoptimierten 10-Kanal-Cell Pouch mit höherer Kapazität bekannt zu geben.

- Im Jahr 2024 plant Sernova den Beginn einer klinischen Phase-1/2-Studie für T1D mit der iPSC-Inselzell-ähnlichen Clustertechnologie von Evotec in der Cell Pouch von Sernova.

- Im Jahr 2024 plant Sernova den Beginn einer klinischen Phase-1/2-Studie zur Behandlung der Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) nach vollständiger Entfernung (Thyreoidektomie) und der Transplantation von gesundem Schilddrüsengewebe des Patienten in die Cell Pouch von Sernova.

AUSGEWÄHLTE HÖHEPUNKTE SEIT DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2022 VON SERNOVA

Fortschritte bei klinischer Phase-1/2-Studie von Sernova in USA zu Behandlung von T1D und Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörungen (die "Phase-1/2-T1D-Studie")

- November 2022 - Abschluss von Patientenrekrutierung für erste Patientenkohorte

- November 2022 - Erhalt von behördlicher Genehmigung für Aufnahme von zweiter Patientenkohorte (von bis zu sieben Patienten) mit dosisoptimierter 10-Kanal-Cell Pouch mit höherer Kapazität

- Januar 2023 - Die ersten beiden Patienten der zweiten Kohorte rekrutiert und mit dosisoptimierter 10-Kanal-Cell Pouch implantiert

- März 2023 - Dritter Patient von zweiter Kohorte rekrutiert und mit dosisoptimierter 10-Kanal-Cell Pouch implantiert; erste Inseltransplantation für die ersten beiden Patienten abgeschlossen

Mai 2022 - Sernova unterzeichnet bahnbrechenden Vertrag hinsichtlich iPSC-Stammzelltechnologie mit Evotec

- Sernova und Evotec sind eine exklusive globale strategische Partnerschaft eingegangen, um die beste aus iPSC-Stammzellen abgeleitete Technologie ihrer Art zu entwickeln, die eine kommerziell machbare Versorgung mit Inselzellen für Patienten mit insulinabhängigem Diabetes ermöglicht.

- Sernova hat das Recht zur Ausübung einer Option für eine exklusive globale Lizenz bis zur Einreichung eines IND-Antrags und darüber hinaus.

- Evotec wird seine Zellherstellungskapazitäten in die Forschung, Entwicklung und Produktkommerzialisierung einbringen und könnte auch die zukünftige klinische Entwicklung mitfinanzieren. Nach der Kommerzialisierung werden Lizenzgebühren von Sernova an Evotec fällig, wobei die Höhe der Lizenzgebühren von der Beteiligung von Evotec an der Finanzierung des klinischen Entwicklungsprogramms abhängig ist.

- Evotec tätigte mit einer Aktienbeteiligung von zunächst 6 Prozent eine strategische Investition in Sernova.

Juni 2022 - Stammaktien von Sernova notieren nun an Toronto Stock Exchange (TSX)

- Der Übergang von der TSX Venture Exchange zur TSX war Teil der Kapitalmarktstrategie des Unternehmens, um zu gegebener Zeit eine höhere Börsennotierung anzustreben, eine breitere Investorenbasis zu erreichen und das Unternehmen für institutionelle Investoren günstiger zu positionieren.

- Dieser Übergang bereitet das Unternehmen auch darauf vor, die einzigartigen Vorteile des Multijurisdictional Disclosure System (das "MJDS"), das qualifizierten kanadischen Unternehmen zur Verfügung steht, für eine potenzielle zukünftige Notierung an einer Senior Exchange in den USA zu nutzen. Eine Börsennotierung in den USA würde von einer weiteren Verbesserung der schwierigen Kapitalmärkte für Unternehmen im Gesundheitswesen abhängig sein.

Juni 2022 - Dr. Piotr Witkowski präsentierte bei mündlichem Podiumsvortrag anlässlich der 82. wissenschaftlichen Sitzungen der American Diabetes Association positive vorläufige klinische Daten von Phase ½

- Die ersten drei transplantierten Patienten wiesen positive C-Peptid-Serumwerte auf, was eine aktive Insulinproduktion nach der Inseltransplantation in das Cell Pouch-System bestätigt.

- Alle Patienten, die eine günstige Immunsuppression aufwiesen, erreichten eine vollständige Insulinunabhängigkeit mit normalen HbA1c-Werten von 5,0, 5,2 und 5,2 Prozent.

Januar 2023 - Machbarkeitsnachweis von Hypothyreose-Programm bestätigt und Fortschritte bekannt gegeben

- Eine vorklinische Studie erbrachte den Machbarkeitsnachweis für die Schilddrüsenindikation - die dritte Indikation für das Cell Pouch-System des Unternehmens - und wies nach, dass die Autotransplantation der Schilddrüse in die Cell Pouch die Entfernung der Schilddrüse (totale Thyreoidektomie) kompensieren und die normale Schilddrüsenhormonproduktion wiederherstellen kann.

- Sernova hat mit den Zulassungsbehörden Kontakt aufgenommen, um mit der klinischen Entwicklung einer vielversprechenden Hypothyreose-Therapie zu beginnen.

FINANZ- UND KASSENBESTAND-UPDATE

- Sernova beendete das erste Quartal 2023 mit einer soliden Bilanz, einschließlich Kassenbestände in Höhe von 45,6 Millionen CAD.

- Seit der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im April 2022 wurden:

Einnahmen in Höhe von 8 Millionen CAD durch die vollständige Ausübung der restlichen ausstehenden Privatplatzierungs-Stammaktien-Optionsscheine für 2019 und 2020 erzielt.

Das Unternehmen schloss eine Privatplatzierung mit dem strategischen Partner Evotec ab, die zu einer Kapitalinvestition in Höhe von insgesamt 27 Millionen CAD führte.

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines "funktionellen Heilmittels" für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das "Cell Pouch-System", ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine "funktionelle Heilung" für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden.

In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems abzuschirmen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen.

Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Sernova macht auch Fortschritte bei von zwei zusätzlichen Entwicklungsprogrammen, die das Cell Pouch-System nutzen: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

