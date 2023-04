EQS-News: INDUS Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

INDUS Holding Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2023 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



06.04.2023 / 16:35 CET/CEST

INDUS Holding Aktiengesellschaft Bergisch Gladbach WKN 620 010/ISIN DE0006200108

Ereignis GMET0INH0523 Berichtigung der am 5. April 2023 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 am 17. Mai 2023

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 5. April 2023 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft für Mittwoch, den 17. Mai 2023, um 10.30 Uhr (MESZ) einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass aufgrund redaktioneller Versehen des Bundesanzeiger Verlages in der Bekanntmachung der Einberufung ein Druckfehler aufgetreten ist, der wie folgt berichtigt wird: Unter Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands) wurde der folgende fehlerhafte Text abgedruckt: "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen." Dieser Text unter Tagesordnungspunkt 3 (Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands) wird wie folgt berichtigt: "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen." Im Übrigen bleibt die am 5. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Bergisch Gladbach, im April 2023 INDUS Holding Aktiengesellschaft Der Vorstand



