Chefwechsel bei der ErlingKlinger AG & Das Wichtigste der kommenden Woche zusammengefasst

Nach 26 Jahren bei der ErlingKlinger AG beendet Dr. Stefan Wolf seine Amtszeit Ende Juni 2023.



Der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende der ErlingKlinger AG, Dr. Stefan Wolf, gab am heutigen Tag das Ende seiner Amtszeit bekannt. Bei der ErlingKlinger AG handelt es sich um einen deutschen Automobilzulieferer. Dr. Stefan Wolf war insgesamt 26 Jahre in diesem Unternehmen tätig und wird das Amt des Vorstandvorsitzenden voraussichtlich nach 17 Jahren zum 30. Juni beenden. Die Aufgaben werden demnach zum 1. Juli von Thomas Jessulat, aus dem Finanzvorstand übernommen. Das Unternehmen konnte 2022 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro verzeichnen (Vj. 1,6€ Mrd.).









Quelle: HSBC